I risultati della raccolta fondi della Despar.

Un piccolo arrotondamento sullo scontrino della spesa alimentare, qualche euro, qualche cent: piccole somme che, assieme, ne hanno accumulata una grande, che racconta tutta la solidarietà di cui è capace il Fvg.

La raccolta fondi Despar, nell’ambito dell’iniziativa “Il mondo ha bisogno delle donne”, ha infatti superato la cifra di 100mila euro (per la precisione 100.092,04 euro), accumulati grazie alle 263.801 donazioni effettuate dai clienti nei punti vendita della regione. L’assegno è stato consegnato nelle mani di Antonio Poggiana, Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e servirà per acquistare strumentazione medica destinata agli Ambulatori di Senologia e Oncologia Femminile di Asugi per la cura delle pazienti colpite da neoplasie femminili.

Nello specifico, verranno acquistati: un ecografo, necessario per controllare le lesioni mammarie non palpabili e al follow up delle donne sottoposte a trattamenti neoadiuvanti, otto poltrone reclinabili per la chemioterapia e un elettrocardiografo necessario a monitorare alcuni possibili effetti collaterali da farmaci oncologici e ad eseguire tracciati ECG in loco

“La comunità del Friuli Venezia Giulia – ha commentato il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi -, si dimostra ancora una volta generosa e vicina a chi è nella necessità e sta attraversando un delicato momento di difficoltà”. Dal materno infantile Burlo di Trieste, nel 2011, fino al 2023 con gli ambulatori di senologia e oncologia femminile di Asugi, Despar ha raccolto circa 1,1 milione di euro attraverso molteplici campagne benefiche.