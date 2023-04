I supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta.

Saranno davvero pochi i supermercati che resteranno aperti a Pasqua. La stragrande maggioranza dei negozi infatti resterà chiusa mentre in generale, andrà meglio a Pasquetta dove molti apriranno anche se in alcuni casi con orario ridotto

Per Pasqua serrande restano abbassate in generale per tutti i punti vendita Esselunga, Bennet e Aldi, MD e Penny Market. I supermercati e gli ipermercati Pam Panorama saranno chiusi a Pasqua ad eccezione del punto vendita di Lignano Sabbiadoro che sarà aperto con orario 9-19.

I negozi Conad, in tutta Italia apriranno o chiuderanno in autonomia a seconda dei soci titolari dei punti vendita quindi meglio consultare la pagina dedicata sul loro sito web. Anche per Coop e Ipercoop ci saranno alcune aperture straordinarie a seconda dei singoli punti vendita, ma la maggior parte rimarrà chiusa.

Se siete alla ricerca di un supermercato aperto, si può provare con Carrefour. Sia nella versione iper, market ed express, Carrefour avrà alcune aperture straordinarie. Per avere la certezza che il vostro supermercato sia aperto, potete controllare gli orari sul loro sito web. Despar, Interspar ed Eurospar rimarranno chiusi. Anche i dipendenti di Lidl potranno godersi una giornata di riposo. Serrande abbassate anche per Tosano e Auchan.

A Pasquetta.

Durante il giorno di Pasquetta, il 10 aprile, la maggior parte dei supermercati riaprirà su gran parte del territorio. Esselunga garantirà l’apertura a orario continuato in tutti i suoi punti vendita, mentre la Pam aprirà dal mattino in tutto il territorio.

Tuttavia, alcuni supermercati rimarranno chiusi, come Unicoop Tirreno e Coop Alleanza 3.0. Nella maggior parte dei casi, i supermercati rimarranno aperti a orario continuato o con un orario ridotto da festivo.

A Pasquetta resteranno aperti i supermercati: