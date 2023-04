Con la scelta di Barbara Zilli, Maddalena Spagnolo rientra in Consiglio Regionale.

La consigliera uscente Maddalena Spagnolo rientrerà in consiglio regionale nel posto dell’ex assessore Barbara Zilli, che ha deciso di mantenere l’elezione nel collegio di Tolmezzo, dove ha ottenuto 2.864 preferenze.

Era infatti questo l’unico nodo da sciogliere per gli eletti nel Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia. E’ quindi Emanuele Ferrari, il primo dei non eletti nella Lega nel collegio di Tolmezzo con 799 preferenze, dovrà aspettare una nuova opportunità. Se Zilli, come sembra probabile, rientrerà in giunta e si dimetterà da consigliera, Ferrari tornerà in corsa. Il coordinatore regionale della Lega, Marco Dreosto, ha spiegato che valuteranno successivamente se chiedere agli assessori di dimettersi da consiglieri anche in questa legislatura, ma per ora hanno alcuni giorni di tregua prima delle consultazioni.

Dreosto ha sottolineato che entrambi i candidati avrebbero meritato di entrare in consiglio, ma è sembrato giusto che Zilli accettasse l’attribuzione del seggio di Tolmezzo per rispetto dei suoi elettori.