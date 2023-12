Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano? I grandi supermercati e i centri commerciali le destinazioni ideali per gli acquisti dell’ultim’ora, sia per il pranzo natalizio che per la scelta dei regali da mettere sotto l’albero.

Ecco gli orari di apertura dei principali supermercati durante le festività natalizie. Tuttavia, è consigliato fare riferimento ai siti ufficiali di ogni catena per eventuali modifiche di orario o eccezioni locali.

Esselunga.

I negozi della catena resteranno chiusi il 25 e 26 dicembre, e il 1 gennaio 2024.



Aldi.

Il giorno di Natale i punti vendita rimarranno chiusi. Il giorno di Santo Stefano i negozi saranno aperti con l’orario domenicale. Saranno chiusi il 1 gennaio.



Carrefour.

I negozi della catena osserveranno orari differenti durante le festività, i turni di apertura nel dettaglio, a seconda delle regioni e delle città di riferimento, si possono trovare sul sito ufficiale della catena di supermercati.



MD.

I negozi MD saranno invece chiusi il 25 e 26 dicembre. Per il dettaglio di ogni singolo negozio è possibile consultare il sito ufficiale.



Coop.

Il 25, 26 dicembre e 1 gennaio saranno attivi solo i punti vendita nelle stazioni ferroviarie e in alcune zone turistiche, con orari specifici. È possibile verificare l’apertura di un punto vendita specifico dal sito ufficiale.



Iper.

La vigilia di Natale e il 31 dicembre i negozi sono quasi tutti aperti con un orario ridotto, mentre resteranno chiusi a Natale e Capodanno, mentre il 26 dicembre saranno attivi con l’orario consueto.



PAM.

I punti vendita di questa catena resteranno chiusi sia il giorno di Natale che a Capodanno. Il 26 dicembre, invece, solo alcuni negozi saranno aperti al pubblico. Aperture prevista per 31 dicembre. Gli orari sono consultabili sul sito ufficiale.



Famila.

I negozi Famila resteranno chiusi il 25 e 26 dicembre e 1 gennaio. Prevista apertura con orari ridotti il 31 dicembre. Per ogni dettaglio consultare il sito ufficiale.