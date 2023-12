Il Natale è una festa ricca di tradizioni e simboli che, in Italia, trova nella figura del presepe uno dei suoi elementi più caratteristici. Quest’anno, il Friuli Venezia Giulia si prepara a celebrare la magia del Natale con una straordinaria esposizione di oltre 2500 natività, distribuite in 174 siti in tutta la regione.

La diversità di queste opere presepiali spazia dalle tradizionali rappresentazioni della natività alle creazioni più innovative e artistiche. Ogni sito è abbinato a informazioni utili, indicando se la visita è libera nelle piazze pubbliche o chiese, o se è consigliata per gruppi organizzati o famiglie. Ecco alcuni dei presepi più suggestivi del Friuli: