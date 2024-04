A 13 anni pesca un tonno di 70 chili e va in finale

Al campionato di Pesca al Tonno di Porto Barricata.

Dopo 20 minuti di “battaglia” è riuscito ad avere la meglio e a prendere il suo “Big One” da 70 chilogrammi: il friulano Filippo si è conquistato così l’accesso alle finali del Campionato italiano di Pesca al Tonno, sport riconosciuto dal Coni e dalla Fipsas, che si sta tenendo a Porto Barricata.

La particolarità è che l’appassionato pescatore è giovanissimo: ha solo 13 anni e frequenta la terza media al Collegio delle Dimesse di Udine. Alle competizioni nazionali, ha partecipato come componente dell’equipaggio Riky&Pippo.

Nonostante le condizioni meteo non fossero delle migliori, nel primo pomeriggio di oggi, in gara, ha catturato un tonno rosso di grosse dimensioni, dopo un “combattimento” di circa 20 minuti per entrare nella parte alta della classifica. Il pesce, dopo essere stato misurato e pesato, è stato rilasciato, vivo, in mare. Filippo, già del Lignano Tuna Club e poi del Grignano, è in gara sull’imbarcazione Corsara assieme a Roberto Ciuto e Francesco Driusso e domani affronterà la giornata finale del torneo.