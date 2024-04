Banca 360 Fvg lancia il progetto Esg: insieme alle imprese per la sostenibilità

Banca 360 Fvg ha appena lanciato il progetto Esg per accompagnare soci e clienti nella valutazione del percorso delle questioni ambientali sociali e di governance. L’istituto di credito ha così allestito un tour regionale con tappe a Udine, Pordenone e Trieste a cui hanno partecipato oltre 500 imprenditori.

Il direttore Sartori” Un percorso da fare assieme”.

“E’ un percorso che dovremo fare assieme – spiega il direttore generale di Banca 360 Fvg Giuseppe Sartori – . Le imprese per capire qual è la loro il loro posizionamento rispetto alle tematiche Esg, la banca per accompagnare le aziende nella valutazione e negli eventuali aggiustamenti che serviranno per adeguare il modello di business”



Tra i relatori anche noti imprenditori che hanno fornito al loro ricetta, ponendo l’accento su quanto sia fondamentale la collaborazione di tutti, e quanto le banche stiano diventando parte integrante della produzione e della sostenibilità.

Il presidente Occhialini: “Rimanere banca performante con i valori di una cassa rurale”.

In questo quadro banca a 360 Fvg vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista. “Questo è l’obiettivo – spiega il presidente Luca Occhialini – . Rimanere banca performante per quanto riguarda le risposte bancarie finanziarie, ma anche cassa rurale per quanto riguarda i valori. Abbiamo deciso di iniziare questo percorso ancora mesi fa con i nostri collaboratori. Il secondo passaggio lo cominciamo oggi con le imprese. Un primo passo che ci porterà poi a dettagliare quelli che saranno i passaggi delle novità di credito rispetto alle verifiche di sostenibilità delle singole aziende“.