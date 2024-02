Addio ad Armando, pronipote di Riccardo Giusto: una vita da alpino e donatore

Armando Giusto è scomparso a 79 anni.

E’ scomparso martedì all’età di 79 anni Armando Giusto, pronipote di Riccardo Giusto, il primo caduto italiano in combattimento durante la Prima guerra mondiale, ha seguito le orme del suo illustre antenato dedicando la sua vita al servizio degli altri. Armando era stato ricoverato all’ospedale di Palmanova, dove era ricoverato per un peggioramento delle sue condizioni di salute. Lascia un vuoto incolmabile nella comunità, ma anche un’eredità di altruismo e impegno.

Iscritto al gruppo alpini di Udine Est da quasi 60 anni, Armando non si è mai stancato di impegnarsi per la comunità. È diventato consigliere del gruppo alpino, contribuendo attivamente anche con la Protezione Civile e partecipando a molte emergenze nazionali. Durante le adunate nazionali, ha ricoperto ruoli di responsabilità, dimostrando sempre la sua dedizione al servizio pubblico.

Dal 2002 fino al 2022, per vent’anni, ha presieduto la sezione locale dell’Afds – Alpini Riccardo di Giusto, contribuendo alla crescita della sezione e aumentando il numero di donazioni, anche in anni segnati dalle chiusure e dalle limitazioni dovute alla pandemia da Covid-19. Nel 2015 è stato premiato con la goccia d’oro dall’Afds per il suo encomiabile impegno nel donare e nel promuovere la cultura della donazione. I funerali di Armando Giusto, che lascia le figlie Emanuela, Anna e Lara, si terranno venerdì alle 14:30 nella chiesa di Torviscosa.