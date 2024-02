Assalto armato alla gioielleria del centro commerciale Valecenter.

Paura ieri sera al centro commerciale Valecenter di Marcon quando un gruppo di rapinatori, armati di mitra e fucili a pompa e con il volto coperto, ha preso di mira la gioielleria, all’interno della galleria dello shopping.

Il commando armato, composto dalle 4 alle 6 persone, è entrato nel negozio minacciando i presenti e prendendo una commessa come ostaggio, per usarla come scudo umano mentre i complici saccheggiavano la gioielleria. I clienti e i dipendenti dei negozi circostanti sono stati rapidamente evacuati dalle guardie giurate e dai vigilantes presenti, mentre le forze dell’ordine, tra cui polizia e carabinieri, sono giunte immediatamente sul posto.

La fuga dei criminali è stata altrettanto rapida quanto l’assalto: in pochi istanti, hanno fatto irruzione, razziato e lasciato l’area, portando con sé un bottino ancora da quantificare, ma che si stima possa aggirarsi attorno ai 200 mila euro. La commessa presa in ostaggio è stata fortunatamente liberata quasi immediatamente, ma il trauma dell’esperienza rimarrà con lei e con gli altri dipendenti coinvolti per molto tempo. Secondo la prima ricostruzione il commando sarebbe fuggito verso est: le autorità non escludono nessuna possibilità, compresa la fuga verso il Friuli Venezia Giulia per poi attraversare il confine.

I testimoni oculari descrivono scene di panico e terrore, con famiglie che fuggivano disperate, trascinando con sé i propri cari in un tentativo frenetico di mettersi in salvo. Anche i dipendenti dei negozi hanno vissuto momenti di angoscia, barricandosi all’interno dei locali e abbassando le saracinesche per proteggersi.

Le indagini delle forze dell’ordine sono già in corso: le testimonianze dei presenti, compresi i dipendenti e i clienti, sono al centro dell’attenzione, così come le registrazioni delle telecamere di sorveglianza interne ed esterne al centro commerciale. Si cerca di tracciare il percorso dei criminali e identificare i mezzi utilizzati per la fuga, compresa un’auto abbandonata vicino al luogo del crimine.