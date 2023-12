Blanc di nêf, in Friuli 3 concerti per dare il benvenuto al nuovo anno

I concerti dell’orchestra d’archi Blanc.

La musica di “Blanc di nêf” darà il benvenuto al Nuovo Anno. Concerti augurali a illuminare di bellezza i primi giorni di gennaio 2024. L’Orchestra d’Archi Blanc continuerà a regalare un’atmosfera di calore in serate concertistiche originali per altre tre tappe del Friuli, dopo il tour di successo di fine anno.

Primo appuntamento del 2024 il 4 gennaio a Ravascletto, nella chiesa di San Matteo alle 20.30 (ingresso libero). Seconda data il 5 gennaio a Polcenigo, nel Teatro Comunale alle 20.30 (ingresso libero). Finale per l’Epifania il 6 gennaio a Codroipo, al Teatro Benois alle 20.45 (ingresso 5 euro).

“Blanc di nêf” è il titolo del progetto concertistico. Note che scendono come fiocchi di neve. Il repertorio spazia da brani classici a brani moderni ispirati alle atmosfere natalizie. Verranno proposti canti della tradizione da tutta Europa, rivisti in “stile Orchestra Blanc”. Brani di Bach, Pes, Keveren, Popper e molti altri.

L’Orchestra d’Archi Blanc, diretta da Riccardo Pes, si distingue per il suono intenso e ricco di colori, per il repertorio vario e per l’approccio fresco e non convenzionale. È composta da musicisti provenienti dal Triveneto. I maestri che ne fanno parte collaborano con importanti orchestre nazionali e condividono la gioia del fare musica. Si incontrano sotto il colore “bianco”, simbolo di luce, purezza e neve. Violini: Paola Tessarollo, Francesca Koka, Letizia Manganaro. II Violini: Claudio Mucin, Elena Allegretto, Teresa Tonelli. Viole: Federica Tirelli, Francesco Ambrogetti. Violoncelli: Jana Kulichova, Gianni Scodellaro. Contrabbasso: Giorgia Pellarin.