Da Polcenigo a Gemona in bici, la ciclabile pronta entro il 2028

I lavori sul tratto della ciclabile Polcenigo-Gemona.

“Il tratto Polcenigo-Gemona presente all’interno della Pista Ciclabile di interesse regionale FVG3 Pedemontana potrà essere completato entro il 2028. Inoltre, in assestamento, verranno stanziate le risorse per promuovere la realizzazione del ponte sul Colvera”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante rispondendo in Consiglio regionale ad una specifica interrogazione.

“Le opere di maggiore impegno realizzativo – ha spiegato l’esponente dell’Esecutivo in Aula – sono l’adeguamento e realizzazione dei manufatti di superamento dei corsi d’acqua lungo il tracciato; queste opere sono necessarie per unire tratti spesso già realizzati e per mettere in sicurezza gli utenti della ciclovia che sui ponti, spesso a sezione contenuta, devono condividere la sede stradale con i veicoli a motore, circostanza che diminuisce la sicurezza dell’itinerario. Pertanto, risultano essere importanti l’adeguamento di Ponte Giulio, la messa in sicurezza dell’attraversamento del Torrente Meduna, la realizzazione del tratto tra Cornino e Braulins, l’adeguamento del Ponte di Braulins e quello sul Colvera. Per quest’ultimo, la Giunta regionale, in assestamento, stanzierà delle risorse per promuoverne la realizzazione”.

Oltre 8 milioni di euro.

“Le risorse complessive necessarie, valutando le sole opere – ha aggiunto Amirante – ammontano a non meno di 8 milioni di euro come desumibile dallo studio di fattibilità realizzato; di queste risorse, risulterebbero già impegnate o in corso di reperimento somme per un totale di 5,5 milioni. Parte dei fondi saranno anche inseriti nell’Accordo di programma in corso di attuazione con il Nip di Maniago ed i Comuni dell’area, dove si utilizzerà parte del tracciato della FVG3 per incentivare gli spostamenti casa lavoro”.