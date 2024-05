Tormenta i vicini, gli distrugge la posta e gli stacca il contatore

Tormenta i vicini e gli stacca il contatore: condannato.

Distrugge la loro posta, gli stacca il contatore della luce, fino ad arrivare a strattonare la vicina per i capelli: per questo, un uomo di Latisana è stato condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione (con l’esclusione del periodo di custodia cautelare) per i reati di stalking, soppressione della corrispondenza, lesioni e violenza privata.

I fatti sono accaduti nel Veneto orientale, tra l’estate del 2022 e la primavera del 2023, periodo durante il quale l’uomo ha tormentato i vicini di casa. Il condannato deve anche risarcire 5mila euro come previsionale alla famiglia vessata, costituitasi parte civile.