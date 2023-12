L’allenatore del Deportivo Junior aveva colpito l’arbitro nella partita di Under 17.

L’episodio, risalente a domenica 10 dicembre durante la partita di Under 17 Cormonese-Deportivo Junior, aveva subito scatenato una dura reazione della Lega Dilettanti e dell’Associazione Arbitri: ora, per Massimiliano Martines, l'(ex) allenatore della squadra di Tavagnacco che colpì il direttore di gara a fine match (un arbitro minorenne) arriva anche la decisione del giudice sportivo, ossia la squalifica per 5 anni, fino al 12 dicembre 2028.

“Perché, a gara terminata – riporta la nota -, colpiva con la mano aperta, da tergo e con forza, la nuca dell’arbitro. Successivamente, colpiva con un pugno al volto un dirigente della squadra avversaria proferendo al suo indirizzo un’espressione ingiuriosa in conseguenza della condotta collaborativa da quest’ultimo prestata al direttore di gara”.

“Dal canto suo, l’arbitro, in conseguenza degli episodi sopra descritti nonché turbato e

timoroso per la propria incolumità, rientrava negli spogliatoi e, chiusosi all’interno, contattava le Forze dell’Ordine, che si recavano prontamente sul posto per poi scortare l’arbitro stesso fino alla propria autovettura – continua -. Una volta allontanatosi dall’impianto sportivo, il direttore di gara era costretto a recarsi presso idonea struttura sanitaria pubblica ove, accertato il trauma subito, gli venivano prestate le cure necessarie“.

“La sanzione – conclude il comunicato ufficiale -, tiene in debita considerazione sia la discrepanza di età tra aggressore e aggredito, tenuto conto che l’arbitro ha 15 anni, sia il fatto che si inserisce nel contesto del Campionato Allievi Provinciali Under 17 appartenente al Settore Giovanile Scolastico caratterizzato da fini non solo ricreativi, ma anche formativi ed educativi“. Nel frattempo, mister Martines si è dimesso volontariamente.