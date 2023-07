Contro gli incendi scatta l’alleanza tra il Friuli e la Sardegna

Alleanza e scambio di informazioni per lo spegnimento degli incendi tra la Protezione civile del Friuli e quella della Sardegna.

Contro gli incendi scatta l’alleanza tra il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna. “Aumentare ulteriormente le competenze dei volontari di Protezione civile, approfondire e ampliare le tecniche e le buone pratiche per lo spegnimento degli incendi boschivi, favorire lo scambio di informazioni per attivare tutte le operazioni necessarie per la prevenzione dello scoppio dei roghi. Queste le finalità del gemellaggio antincendio boschivo tra la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia e quella della Sardegna”.

Lo ha spiegato l’assessore regionale con delega alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo

Riccardi, che nella sede della PcrFvg di Palmanova ha incontrato i volontari in partenza per la Sardegna in seno al progetto di gemellaggio con i volontari di Pc della Sardegna e quelli del Fvg.

Il gemellaggio.

Il gemellaggio prevede quattro turni, quindi quattro partenze, con attività che termineranno domenica 13 agosto. Oltre ai volontari di Protezione civile del Fvg (una sessantina), prendono parte ai momenti di approfondimento e formazione trasversali anche funzionari di PcrFvg, e uomini e donne del Corpo forestale regionale (Cfr). Il campo base si trova nel comune di Soleminis, nel territorio del provincia del Sud Sardegna.

“L’esperienza maturata nel campo dello spegnimento degli incendi boschivi da parte delle strutture deputate della Sardegna, vittima purtroppo quasi ogni anno di roghi di questo tipo, si unirà a quella del Friuli Venezia Giulia con l’obiettivo di conoscere il rischio e quindi prevenire per quanto possibile lo

svilupparsi di roghi di questo genere – ha spiegato Riccardi -. Gli incendi scoppiati la scorsa estate tra il Carso, la Val Resia e alcune aree del Friuli Occidentale, hanno dimostrato come l’attività sinergica tra le diverse componenti che concorrono allo spegnimento risulti fondamentale per la tutela delle persone

e la preservazione e salvaguardia del territorio”.

Le attività di gemellaggio prevedono l’impiego di radio apparati, l’approfondimento e lo scambio di informazioni relative a tecniche di spegnimento di incendi e visita alle strutture tecniche di addestramento della Regione Sardegna.