Lignano, guidatore completamente ubriaco provoca un doppio incidente

Maxi controlli della polizia stradale a Lignano: in quattro alla guida sotto effetto dell’alcol.

Maxi controlli della polizia a Lignano e dintorni nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 luglio, in particolare lungo la Strada Regionale 354. Nel corso dei servizi disposti dal Questore di Udine, sono stati sottoposti a controllo 113 veicoli e sono state oggetto di accertamento della guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche 113 persone, delle quali 4 sono risultate essere positive alla prova etilometrica. Due conducenti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine poiché, controllate alla guida delle proprie autovetture e sottoposte all’accertamento tramite etilometro, sono risultate positive con tassi alcolemici ben superiori ai limiti previsti, mentre alle altre due è stata inflitta una pesante sanzione amministrativa pecuniaria. Per tutte è scattato il ritiro delle relative patenti di guida, con complessiva decurtazione di 56 punti patente.

Ubriaco provoca un doppio incidente.

Uno degli accertamenti ha riguardato anche il conducente di un’autovettura che alle prime luci del mattino, lungo le vie di Lignano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste ferite – per puro caso in maniera non grave- sei persone di giovane età. Lo stesso si scontrava violentemente con un’altra autovettura. Subito sottoposto a verifica con etilometro gli venivano riscontrati dei valori molto elevati, per cui la patente di guida era immediatamente ritirata e il veicolo sequestrato. Infine, gli sono state contestate 2 sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada conseguenti al comportamento errato di guida.

Sono stati inoltre sottoposti a controlli con drogometro due conducenti poi risultati negativi alla presenza di sostanze stupefacenti nel liquido salivare.