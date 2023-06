Sono sette le tracce della prova di maturità di italiano.

Al via oggi gli esami di maturità che stamattina ha visto oltre 9mila studenti friulani cimentarsi con la prima prova, quella di italiano: sette le tracce del Ministero tra cui i candidati potevano scegliere il tema per i loro elaborati.

Il toto-tracce della vigilia vedeva come autori più papabili D’Annunzio e Svevo (per l’analisi del testo, tipo A) e la Guerra in Ucraina e l’intelligenza artificiale per il tema argomentativo (tipo B) e d’attualità (tipo C). Nessuna delle previsioni è stata azzeccata.

Le tracce della prova di italiano della maturità.

Gli argomenti scelti infatti sarebbero un brano tratto da Gli Indifferenti di Alberto Moravia (autore che non era mai uscito agli esami) pubblicato nel 1929 e la poesia “Alla nuova luna” pubblicata nel 1958 da Salvatore Quasimodo e che rientra nella raccolta “La Terra impareggiabile”.

Tra le tracce di tipo argomentativo, ci sarebbe un testo tratto da Piero Angela “Le dieci cose che ho imparato” e uno di carattere storico ispirato a “L’idea di Nazione” di Federico Chabod nonché uno di Oriana Fallaci, Intervista con la storia, edito nel 1977.

Per quanto riguarda l’attualità, agli studenti è stato proposto anche “Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp” dello scrittore e critico letterario Marco Belpoliti mentre una traccia trae spunto da una lettera aperta che nel 2021 (in periodo pandemico) il mondo accademico e culturale inviò all’allora ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sull’importanza di reintrodurre le prove scritte alla maturità.

Gli studenti friulani impegnati negli esami di maturità sono in tutto 9320. A livello provinciale, a Udine i candidati sono 4161 (di cui 4068 interni), a Gorizia 1009 (di cui 983 interni), a Pordenone 2436 (di cui 2406 interni) e a Trieste 1624 (tra cui 1598 interni). Domani mattina dovranno affrontare la seconda prova, specifica per i singoli indirizzi che caratterizzano il percorso di studi.