Richiamato un lotto di formaggio saporito delle Valli.

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo precauzionale di un lotto di formaggio saporito delle Valli prodotto dalla Latteria Sociale di Cividale e Valli del Natisone. Il richiamo è stato effettuato a causa della sospetta presenza di batteri Escherichia coli, un microorganismo che può causare gravi problemi di salute se ingerito.

Il prodotto interessato dal richiamo è distribuito in forme da 6,5 chili e viene venduto in porzioni ai consumatori. Il lotto oggetto del richiamo è identificato come “03/07/2023,” che corrisponde alla data di produzione. Le autorità sanitarie hanno raccomandato a chiunque abbia acquistato questo formaggio di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita o al produttore per ottenere un rimborso completo.

La decisione di richiamare il formaggio è stata presa come misura precauzionale, in quanto la presenza di batteri E. coli può causare gravi problemi di salute, soprattutto nelle persone con sistema immunitario compromesso, anziani e bambini piccoli.