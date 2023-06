Le dimensioni contano? Ecco come si piazza il Fvg nella classifica sulla lunghezza del pene

La classifica delle regioni in base alla lunghezza del pene.

Le dimensioni contano? Sì, stiamo parlando proprio della lunghezza del pene: una domanda che è un eterno dilemma e, alle volte, un cruccio e una fonte di scarsa autostima per gli uomini. Ebbene, pare proprio che non siano fondamentali per il successo in amore. Per lo meno entro certi limiti.

A dirlo è un sito di incontri online dal nome inequivocabile, Incontri-Extraconiugali.com, che comunque si è preso la briga di fare un’indagine sulle misure del membro italico, regione per regione, intervistando lo scorso maggio 2000 iscritti al portale che si sono auto-valutati.

Ebbene, la media nazionale risulta di 17,5 centimetri, in aumento di oltre il 4% rispetto al precedente studio del 2022. Forse un pochino troppo, anche se la crescita di dimensioni (in generale e non limitata all’Italia) è comunque, questa sì, confermata dalla scienza: secondo uno studio della Stanford University, infatti, il membro maschile si sarebbe allungato di 3 cm in 30 anni.

Tornando però alla classifica regionale, come si piazza il Friuli Venezia Giulia? La risposta è: non benissimo. Ai primi posti, infatti, con una media sopra i 19 centimetri, ci sarebbero Campania (20,8 cm), Sicilia (20,7 cm), Calabria (20,6 cm), Lazio (20,4 cm), Molise (19,5 cm) ed Umbria (19,2 cm).

Ci sono poi tre regioni tra i 17 e i 19 centimetri: si tratta di Sardegna (18,7 cm), Puglia (18,3 cm) e Lombardia (17,8 cm). Tocca poi a Emilia Romagna (16,9 cm), Toscana (16,8 cm), Basilicata (16,5 cm), Trentino-Alto Adige (16,4 cm) e Valle d’Aosta (16,2 cm).

E il Friuli Venezia Giulia? Arriva, un po’ di pazienza. Arriva, ma dopo il Piemonte (15,8 cm), l’Abruzzo (15,5 cm) e le Marche (15,3 cm): il Fvg registra, a quanto pare, una lunghezza media di 15,1 cm, terz’ultima in Italia. Peggio fanno solo Veneto (14,9 cm) e Liguria (14,8 cm). Ma forse a pesare sul dato, visto che si tratta di un’auto valutazione, è la tipica modestia dei friulani.