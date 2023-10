In Friuli sette Ville Venete aprono le loro porte per un viaggio nella magia del tempo

La Giornata delle Ville Venete in Friuli.

Visite guidate, degustazioni, performance artistiche per avvicinare e conoscere questo particolare patrimonio architettonico: anche in Friuli, infatti, ci sarà la Giornata delle Ville Venete, con sette palazzi storici del nostro territorio che apriranno le loro porte ai visitatori per un viaggio nella magia del tempo.

Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa, organizzata dall’Associazione per le Ville Venete presieduta da Isabella Collalto de Croÿ in collaborazione e grazie al sostegno di IRVV Istituto Regionale Ville Venete presieduto dal professor Amerigo Restucci, punta a valorizzare questi beni promuovendone la peculiarità identitaria di esempio unico al mondo. Beni straordinari che ancora oggi sono “Case Vive”.

L’appuntamento è per il 21 e il 22 ottobre con le ville che proporranno esperienze tematiche che il visitatore potrà scegliere a seconda delle proprie passioni o del territorio che vorrà scoprire nell’arco di un intero weekend. Tra Veneto e Friuli, i palazzi coinvolti sono più di 170.

Le Ville Venete in Friuli.

L’evento coinvolgerà le province di Udine, Pordenone e Gorizia con sette ville. A Villa del Torre (Gorizia) i proprietari condurranno gli ospiti in due visite guidate, una dal taglio classico e una con degustazione dei prodotti dell’Azienda Agricola Borc da Villa.

Ma ci sarà anche la possibilità di visitare il Monastero di Aquileia in un’indimenticabile visita guidata/viaggio nel tempo dalle origini della Tenuta, il monastero medioevale di Santa Maria, all’elegante dimora dei Baroni Ritter de Záhony, la cantina e l’antica barricai (esperienze: Visita al Monastero e Visita e degustazione vini al Monastero).

Sarà inoltre possibile scoprire segreti e curiosità di Villa Manin a Passariano di Codroipo, residenza dell’ultimo doge di Venezia, con una visita anche al Parco e una speciale dedicata ai restauri del palazzo, assieme ai professionisti che li hanno curati (dedicato al restauro sarà anche un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni).

A Cassacco sarà aperta Villa Gallici Deciani, dove si potrà fare una passeggiata e una visita, ma che ospiterà anche la presentazione di libri e un concerto, oltre ad una degustazione di gin&tonic. Infine, a Clauiano, c’è Villa Manin Guerresco, con due giornate all’insegna di “Nobiltà, cibo e cultura nella pianura friulana”.

Passeggiando nel parco della villa si potrà ammirarne la struttura tipica di una villa veneta e le piante che la circondano e che richiamano le tipicità coltivate nel territorio circostante e la storia stessa della villa. Si passerà poi, come in un salto nel tempo, alla visita interna alla villa dove si potrà riscoprire la vita dei nobili della famiglia Manin che l’hanno costruita. Infine uscendo verso il follador/barchessa potrete prendere assaggio dei prodotti tipici del nostro territorio.

Passando nel Pordenonese invece, a Sacile apre le porte Villa Brandolini D’Adda, con una visita al parco, alla serra di orchidee (una collezione privata da mille esemplari cominciata negli anni sessanta) e alla cantina storica con piccola degustazione.

E ancora, si potrà scoprire Villa Fossa Mala a Fiume Veneto, con una passeggiata tra parco e vigneti, per vedere i daini, il maneggio con i suoi cavalli, le vigne e la cantina; a seguire, si terrà una una degustazione dei vini qui realizzati accompagnati da prodotti del territorio. Infine, a Morsano al Tagliamento, il Borgo dei Conti Della Torre, dove ci si potrà muovere in autonomia negli spazi dell’elegante dimora e, al termine della visita, gustarsi un calice di vino prodotto dall’azienda della famiglia Magredi.