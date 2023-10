Controlli alla ex caserma Cavarzerani di Udine.

I controlli sono scattati stamattina, poco prima delle otto, quando una trentina di uomini delle diverse forze dell’ordine hanno superato i cancelli della ex caserma Cavarzerani di via Cividale a Udine, che ospita oltre 500 migranti.

L’obiettivo era di verificare il numero dei presenti e, in particolare, se avessero il titolo per essere ospitati nella ex struttura militare. D’altronde, il fatto che i migranti scavalchino i muri esterni per entrare è un fenomeno non nuovo.

Alle operazioni di controllo hanno partecipato agenti della Polizia, col supporto del Reparto Mobile, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia locale. Alcuni ospiti sono stati portati in Questura per l’identificazione, altri si sono allontanati di loro spontanea volontà, portando via le loro cose, quando hanno visto le verifiche in corso.