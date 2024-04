Scoperti e accompagnati alla frontiera tre immigrati irregolari in Friuli.

Tre immigranti irregolari scoperti in Friuli in pochi giorni e accompagnati alla frontiera per il rimpatrio: si tratta di un cittadino cinese, di uno tunisino e di uno marocchino. Nel primo caso, l’uomo non si era mai regolarizzato; negli altri due, invece, erano persone prive di documenti.

Il cittadino cinese era stato rintracciato il 12 aprile scorso, e, nell’occasione, stante l’indisponibilità di posti presso un Centro di Permanenza per Rimpatri era stata applicata la misura alternativa del trattenimento del passaporto rilasciato dalle autorità Cinesi. Il 17 aprile, è stata fissata presso il locale Ufficio del Giudice di Pace l’udienza di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, e nella stessa data è stata eseguita la misura: l’uomo è stato portato all’aeroporto di Malpensa con destinazione Shangai.

Nella stessa giornata è stato eseguito un accompagnamento di un cittadino marocchino al CPR di Bari in quanto non in regola con il soggiorno sul territorio nazionale e privo di documenti. Il 24 aprile è stato eseguito un accompagnamento di un cittadino tunisino al CPR di Gradisca d’Isonzo in quanto non in regola con il soggiorno sul territorio nazionale e privo di documenti.