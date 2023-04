Giovedì sospensione della fornitura d’acqua.

Il Cafc ha programmato un intervento di manutenzione alla condotta adduttrice del basso Friuli, lavori che comporteranno la sospensione della fornitura d’acqua in diversi Comuni.

Giovedì 13 aprile dalle ore 8 alle ore 17 verrà quindi interrotta l’erogazione idrica:

· in tutto il Comune di Pocenia

· in tutto il Comune di Muzzana del Turgnano

· in tutto il Comune di Carlino

· in tutto il Comune di Marano Lagunare

· nella frazione di Chiarmacis in Comune di Rivignano Teor

Tutte le informazioni sull’interruzione sono consultabili sul sito di Cafc spa e gli utenti saranno avvisati anche tramite sms e mail (per chi ha fornito il recapito). Per fare in modo che il disagio sia il più limitato possibile, si invitano gli utenti ad un uso oculato della risorsa idrica allo scopo di ridurre i tempi d’interruzione del servizio. Il numero verde di Cafc spa per emergenze e/o guasti è 800 903 939, servizio disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.