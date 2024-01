E’ il 1° concorso di salami regionali in Fvg.

Nel mese di marzo nascerà un nuovo appuntamento per gli appassionati di gastronomia, ed in particolare di norcineria: il primo Concorso regionale di “Salami FVG”. La manifestazione organizzata dalla Delegazione del Fvg di Onas, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi, associazione con a capo il Maestro Assaggiatore, Vincenzo di Nuzzo, punta a valorizzare uno dei prodotti maggiormente identificativi della salumeria regionale e che meglio riesce ad interpretare la tradizione, la storia e le caratteristiche espresse dal territorio.

In questa occasione i produttori, che aspirano al costante miglioramento qualitativo e perfezionamento del proprio prodotto, avranno l’occasione di dialogare con i titolari di altre imprese e confrontarsi con una giuria composta da giudici ad elevata specializzazione tecnica.

In questa prima edizione del concorso le aziende agricole si sfideranno con i loro migliori prodotti, espressione del territorio e della cultura norcineria. La valutazione sensoriale dei salumi sarà effettuata da Maestri Assaggiatori e Tecnici Assaggiatori esperti Onas, che valuteranno i salami in gara per tutte e sei le categorie:

I. Salami crudi macinati (stagionatura fino a 4 mesi);

II. Salami crudi macinati (stagionatura superiore a 4 mesi);

III. Salami da maiali di razze suine autoctone o con esse incrociati;

IV. Salami da carne non suina o mista;

V. Salumi da carne trita, non insaccati;

VI. Salumi da carne trita, spalmabili.

La cerimonia di consegna dei premi e Certificati Onas, si svolgerà nella città di Trieste sabato 16 marzo 2024 a chiusura del Convegno “Salami FVG e la valorizzazione delle produzioni norcine di eccellenza della Regione Friuli Venezia Giulia”, in cui esperti di settore, nazionali e regionali, tratteranno temi relativi a storia, allevamento, selezione della materia prima e tecnologie di produzione riferite al prodotto in Concorso.

Le aziende che desiderano partecipare possono inviare la loro candidatura telematicamente ai seguenti indirizzi onas@onasitalia.org e fvg@onasitalia.org, entro e non oltre il 26 febbraio 2024.