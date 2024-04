Il 1° corso della Scuola della Montagna-Dolomiti friulane.

Ultimi giorni a disposizione per iscriversi al primo dei dodici corsi residenziali gratuiti del progetto pluriennale “Scuola della Montagna – Dolomiti Friulane” dell’Università di Udine: il percorso formativo si terrà a Barcis da lunedì 29 aprile a sabato 4 maggio, presso la foresteria comunale, e sarà incentrato sul tema “Cibo e prodotti locali”, con lezioni, laboratori e incontri con esperti.

Un’opportunità destinata a tutti coloro in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, in particolare a giovani, che intendano arricchire le proprie competenze attraverso un’iniziativa didattica innovativa. Gli interessati dovranno inoltrare la propria domanda di ammissione entro le 12 di lunedì 8 aprile, tramite il sistema informatico dell’Ateneo (https://uniud.esse3.cineca.it).

Il corso prevede fino a un massimo di 20 iscritti: include vitto e alloggio ed è articolato in moduli, per 44 ore totali di attività. I contenuti spaziano dal quadro geografico e territoriale delle aree montane e delle politiche alla valorizzazione dell’agroalimentare e dei prodotti locali; dagli interventi relativi alla autoimprenditorialità e alle forme societarie nella produzione agricola alla comunicazione dell’agroalimentare come prodotto turistico.

Nel caso le richieste di ammissione fossero superiori ai posti disponibili, la priorità sarà determinata dall’ordine di iscrizione, con preferenza per coloro che risiedono nel territorio dell’Area Interna “Dolomiti Friulane” e, in seconda istanza, della montagna friulana. L’ammissione sarà formalizzata con apposita comunicazione, entro il 15 aprile. Per maggiori informazioni: https://scuoladellamontagna.uniud.it/i-corsi/cibo-e-prodotti-locali.

I 12 percorsi formativi previsti complessivamente, entro il 2025, nell’ambito del progetto “Scuola della Montagna – Dolomiti Friulane” sono finanziati con i fondi della Strategia Nazionale per le Aree Interne, attraverso una convenzione sottoscritta tra l’Ateneo e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e organizzati dall’Università di Udine con la collaborazione della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali e del GAL Montagna Leader.