Supermercati aperti a Ferragosto: ecco dove fare la spesa in Friuli

I supermercati aperti a Ferragosto.

Il giorno di Ferragosto, celebrazione che segna il cuore dell’estate, è spesso accompagnato da grigliate all’aperto, picnic e momenti di relax in compagnia. Tuttavia, se vi trovate a corto di provviste o desiderate semplicemente rifornirvi di generi alimentari, potete stare tranquilli: molti supermercati resteranno aperti. Vediamo insieme quali catene di supermercati saranno aperte e quali orari adotteranno.

Pam Panorama: Orari Tradizionali in Varietà di Sedi

I punti vendita Pam Panorama saranno generalmente aperti secondo i consueti orari tradizionali. Per avere conferma degli orari di apertura specifici di ogni singola sede, è possibile consultare il sito ufficiale Pampanorama.it nella sezione “negozi”, inserire il CAP della propria città e verificare gli orari straordinari per ciascun punto vendita.

Penny Market: Variazioni Orarie Basate sulla Sede

La situazione varia leggermente presso i punti vendita Penny Market, dove gli orari di apertura possono variare in base alla singola sede. Alcuni manterranno un orario continuato, mentre altri potrebbero adottare un orario spezzato, con chiusure nel pomeriggio. È possibile scaricare un PDF con gli orari straordinari da sito ufficiale di Penny Market, permettendo così di verificare le aperture specifiche di ciascun punto vendita.

Carrefour e Conad: Verifica Direttamente

Per Carrefour e Conad, la situazione è leggermente più complessa. Gli orari di apertura variano da sede a sede, quindi è consigliabile effettuare una chiamata o verificare direttamente sul sito ufficiale per ottenere informazioni precise sugli orari straordinari durante il giorno di Ferragosto.

Aldi: Apertura Continuata

La catena Aldi manterrà l’apertura domenicale in tutti i suoi punti vendita durante il 15 agosto, con orario continuato dalle 9 alle 20, offrendo così una soluzione comoda per chi desidera fare la spesa senza preoccupazioni.

Esselunga e Lidl: Orari Domincali e Leggere Variazioni

La catena Esselunga adotterà l’orario domenicale per la stragrande maggioranza dei suoi punti vendita in tutta Italia. Analogamente, i supermercati Lidl dovrebbero essere aperti il 15 agosto, con eventuali leggere variazioni negli orari rispetto al solito. Per verificare gli orari specifici, è possibile consultare i siti ufficiali delle catene.

Iper Tosano: Orario Festivo

Per quanto riguarda i punti vendita di Iper Tosano, questi seguiranno un orario festivo durante il giorno di Ferragosto, con apertura dalle 8 alle 20.

Il consiglio è comunque quello di verificare gli orari specifici di ciascun punto vendita attraverso i siti ufficiali o contattando direttamente il negozio, in modo da organizzare al meglio la vostra giornata di festa.