Ferragosto a Lignano: tutto esaurito sulle spiagge, ma non negli hotel

Tutto esaurito sulle spiagge di Lignano dove per Ferragosto è veramente difficile trovare ombrelloni e lettini liberi. Diverso invece il discorso negli hotel che, nonostante registrino buoni risultati, in molte strutture si trova ancora qualche camera libera.

Se nel 2022 il “tutto esaurito” era diventato il leitmotiv dell’estate a Lignano, quest’anno sembra che le cose si siano stabilizzate, offrendo ai ritardatari un’opportunità di godersi il mare e il sole senza il timore di non trovare una sistemazione. L’andamento delle prenotazioni e dell’occupazione turistica sta seguendo un percorso più realistico rispetto al boom dell’anno passato.

Le prenotazioni last minute si sono rivelate la carta vincente di questa stagione. La flessibilità e la voglia di improvvisare sono diventate le caratteristiche salienti dei viaggiatori di quest’estate. Molti hanno preferito optare per vacanze a breve distanza, raggiungibili in auto, che hanno permesso loro di godere delle strutture ricettive di Lignano senza la necessità di prenotare con largo anticipo.

Bene anche la presenza di turisti stranieri, con un notevole incremento dell’interesse da parte dei visitatori provenienti dall’Est Europa. A completare il quadro sono anche i possessori di seconde case: in molti infatti, visto il maltempo delle settimane precedenti, hanno preferito aspettare e sono arrivati in questi giorni.

La flessibilità nella pianificazione delle vacanze sembra essere stata la chiave vincente, dimostrando che la voglia di viaggiare e di esplorare nuovi luoghi non si è affievolita. Con un afflusso variegato di turisti e una stagione estiva che si svolge in un’atmosfera di rinascita, Lignano conferma ancora una volta la sua posizione come meta imperdibile per chi cerca il connubio perfetto tra mare, relax e divertimento.