In Val D’Arzino si corre sulle “clapadorie”: nasce il Clapadoria Trail

Nasce il Clapadoria Trail, competizione che il prossimo 28 aprile permetterà di correre sulle storiche “clapadorie”, sentieri in sasso tipici della montagna friulana, tra i Comuni di Vito d’Asio e Forgaria nel Friuli, nella splendida Val d’Arzino a cavallo tra i territori provinciali di Pordenone e Udine. Nell’attesa sono già state aperte le iscrizioni con il primo slot che, entro il 15 marzo, prevede un costo ridotto. Per chi invece si iscriverà all’ultimo momento, quota maggiorata.

Il trail prevede un percorso lungo 23 km con un dislivello positivo di 1495 metri. Fa parte del neonato Trittico dell’Arzino che vedrà poi, nei mesi successivi la Cronoscalata dell’Arzino Casiacco – Somp Cuc di sabato 3 agosto. La prima prova – la Kronosalita Forgaria – Monte Prat – si è svolta lo scorso gennaio con la partecipazione di un centinaio di atleti.

A capo dell’organizzazione, l’Asd Atletica San Martino, con la collaborazione della Pro Loco Val d’Arzino Anduins Aps e con l’egida della Associazione Italiana Cultura Sport (AICS). La gara sarà inclusa nel circuito FVG Trail Running Tour 2024. In questi giorni i volontari del gruppo organizzatore stanno ripulendo i sentieri.

“Attendiamo – spiega Franco Cristofoli, presidente Atletica San Martino – atleti da tutto il Friuli Venezia Giulia e vicino Veneto, ma non solo visto che il respiro della manifestazione sarà nazionale e aperto pure agli amici austriaci e sloveni. Stiamo infatti attendendo la conferma di alcuni nomi importanti del trail tricolore. Sarà un modo per far scoprire, correndo, un angolo poco noto di montagna friulana che però regala scorci ambientali davvero unici. Perché chi pratica i trail, oltre alla parte sportiva, vuole anche immergersi nella natura: il Clapadoria Trail offre tutto questo”.

La partenza, il giorno della gara, sarà alle 8.30 ad Anduins nell’area festeggiamenti della Proloco Val d’Arzino Anduins, sita in località Monte Zucchi (Comune di Vito d’Asio). L’arrivo dei concorrenti, nella stessa località, è atteso entro le 12.30. Poi premiazioni e pasta party per tutti.