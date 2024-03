Lezioni di ripasso per chi ha la patente da oltre 20 anni.

Dubbi sui nuovi cartelli stradali o sulle regole del Codice della Strada? La Polizia locale della Comunità Friuli Orientale tiene degli incontri di aggiornamento dedicati agli automobilisti che hanno la patente da oltre 20 anni.

Chi sente la necessità di una rinfrescata sul norme e brevi nozioni su tenuta e manutenzione del veicolo, può approfittare di questi “ripassoni” che in altri paesi d’Europa sono obbligatori. Dalle ore 18.30 alle 20, gli ufficiali della Polizia locale della Comunità incontreranno la popolazione (patentata) negli Auditorium di San Giovanni al Natisone il 5 e il 12 marzo, di Remanzacco il 7 e il 14 marzo, di Cividale il 28 marzo, il 4 e il 22 aprile. I posti sono limitati (sarà data priorità ai residenti dei comuni della Comunità), è consigliato prenotare tramite il sito della Comunità del Friuli orientale.

La Comunità mette a disposizione i suoi ufficiali di polizia locale per aiutare la popolazione a guidare più consapevoli. L’iniziativa gratuita, finanziata dalla Regione FVG con i contributi in materia di sicurezza per i cittadini, è riservata a coloro che possiedono la patente di guida da almeno 20 anni. Il corso è tenuto da esperti qualificati, gli agenti della Polizia Locale, e da un medico dell’azienda servizi sanitari.

“In questi 20 anni il Codice della strada ogni anno ha subito modifiche, anche parte della segnaletica è variata – spiega il comandante della Polizia locale della Comunità del Friuli Orientale Fabiano Gallizia, che introduce tutte le serate -, così come i comportamenti sono cambiati (pensiamo solo all’uso dei cellulari, del monopattino, o delle bici con pedalata assistita). Resta poi il “mistero” delle rotatorie…. Molti hanno difficoltà ad uscire dalla consuetudine – spiega Gallizia -. Oppure, sappiamo tutti quali medicine sono pericolose per chi si mette al volante, e come reagire alla stanchezza e come riconoscere, quindi prevenire, i colpi di sonno? Chi ricorda più com’è fatto un motore, o che cosa dovremmo avere sotto controllo per guidare in sicurezza, dagli pneumatici alla seduta corretta rispetto a pedali e specchietti? Qual è il comportamento da tenere in caso di incidente stradale?”.