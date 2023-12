In arrivo altri 3 psichiatri: “Nessun rischio per il Centro di Salute Mentale di Gemona”

Il Csm di Gemona continuerà a garantire tutti i servizi.

A lanciare l’allarme, ieri, era stata la consigliera regionale del Pd, Manuela Celotti preoccupata dal fatto che il Csm Centro di Salute Mentale di Gemona rimanesse senza psichiatri, dato il previsto trasferimento a gennaio 2024 dell’ultima dottoressa rimasta.

L’Azienda Sanitaria Friuli Centrale, però, è intervenuta rassicurando sulla continuità di tutti i servizi: “La Direzione Generale – cita la nota -, intende precisare che l’offerta del citato centro non è mai venuta meno e tantomeno lo sarà nei prossimi mesi. Per esclusiva scelta personale dei professionisti, risulta veritiero che 3 medici sono in procinto di lasciare il Centro ma il servizio è sempre garantito dai medici del Dipartimento, diretto dal dr. Marco Bertoli”.

“Nello specifico, inoltre, le sostituzioni dei medici sono già in fase avanzata – continua l’intervento ufficiale -: un medico prenderà immediatamente servizio e altri due medici arriveranno tramite un concorso che è già stato attivato e tramite una mobilità di cui si sta occupando direttamente il dr. Bertoli. La Direzione Generale assicura pertanto che i servizi del CSM di Gemona continueranno ad essere garantiti per tutto il territorio del Distretto Gemonese fino a Tarvisio”.