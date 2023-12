Il Csm Centro Salute Mentale di Gemona rischia di rimanere senza psichiatri.

Il Centro di Salute Mentale di Gemona del Friuli rischia di rimanere senza psichiatri nel 2024: a lanciare l’allarme è la consigliera regionale del Pd, Manuela Celotti, preoccupata per le persone in cura al Csm.

“Nonostante le numerose parole spese sull’importanza delle reti territoriali, i servizi sanitari

continuano a perdere pezzi. A destare preoccupazione è ancora il Centro di salute mentale di Gemona che rischia seriamente di iniziare il 2024 senza psichiatri” ha commentato l’esponente dem annunciando un’interrogazione alla Giunta regionale per chiarire quali siano le azioni previste per il Csm di Gemona.

“La necessità di rivedere la rete ospedaliera, di fatto anticipata in questi mesi da Riccardi, non può prescindere dalla garanzia e dal potenziamento dei servizi territoriali come questo. L’area che copre il Csm di Gemona – ha continuato – comprende anche la Valcanale, fino a Tarvisio. Quindi è ancor più necessario agire per non lasciare scoperta una fetta così ampia di territorio”.

“Già dalla scorsa estate – ha ricordato Celotti, insieme al consigliere comunale di Gemona, Sandro Venturini (Pd) – sono state riscontrate le prime problematiche, sempre legate alla carenza di personale, ed è stata messa una toppa sul fronte del personale infermieristico. Ora, però, le cose si stanno complicando: delle tre psichiatre inizialmente presenti, infatti, due si sono trasferite e a gennaio sappiamo che anche l’ultima rimasta se ne andrà, lasciando il servizio del tutto sguarnito”.

“Le preoccupazioni – conclude Celotti – arrivano direttamente dalle famiglie che hanno parenti in cura. Il servizio va assolutamente preservato, continuando a garantire gli standard necessari per fornire livelli di qualità adeguati e continuità delle cure, vista la particolare delicatezza del servizio che, per assicurare il percorso di benessere avviato con i pazienti, non può subire stravolgimenti”.