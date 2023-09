Ritardi sui treni Trieste-Venezia, disagi e malumori tra i pendolari

Ritardi e cancellazioni sui treni Trieste Venezia.

Mattinata di “passione” per i passeggeri dei treni della linea Trieste Venezia via Udine: a causa di lavori di manutenzione tra il capoluogo friulano e San Giovanni al Natisone, infatti, la circolazione ferroviaria ha subito diversi ritardi e cancellazioni di alcuni convogli.

La circolazione dei treni in direzione Venezia è attualmente rallentata e gestita attraverso l’utilizzo di un unico binario tra Udine e San Giovanni al Natisone. Questa situazione può comportare ritardi significativi, con treni regionali che potrebbero subire un aumento del tempo di percorrenza fino a 50 minuti o addirittura essere soggetti a limitazioni di percorso o cancellazioni.

Per raggiungere Trieste, i treni regionali hanno la possibilità di seguire un percorso alternativo da Udine a Monfalcone passando per Cervignano. Questa opzione potrebbe comportare ritardi fino a 30 minuti rispetto alla tabella di marcia prevista. Per continuare il viaggio verso Gorizia, Monfalcone e Trieste, i passeggeri potranno usufruire di un servizio di bus sostitutivo appositamente organizzato.