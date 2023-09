Arrestato un 44enne a Pordenone.

E’ arrivato ieri in tarda mattinata con l’auto in piazza Giustiniano, lasciandola davanti alle scale principali, ed è entrato in tribunale a Pordenone, rifiutandosi però di passare sotto al metal detector; ha reagito quando vigilanza e carabinieri hanno tentato di fermarlo, ferendo due di essi: alla fine, è stato arrestato.

L’uomo, un 44enne senza fissa dimora, si è recato di sua volontà nel palazzo di giustizia, forse per parlare con un magistrato, ma poi si è rifiutato di rispettare le norme di sicurezza (il passaggio al metal detector, appunto), come chiestogli dalla guardia giurata, ed è salito velocemente sulle scale.

Inseguito e bloccato dal personale, ha cominciato a inveire, tanto che sono intervenuti anche i carabinieri. Il 44enne ha reagito contro chi cercava di immobilizzarlo ferendo un carabiniere e una guardia giurata (lesioni non gravi) e ha danneggiato anche il corrimano di una balaustra. E’ stato quindi arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.