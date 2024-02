Una squadra di subbuteo del Fvg protagonista in Europa

Al torneo di subbuteo in Scozia.

il club di Subbueo Dlf Gorizia continua il suo percorso di crescita portando in Scozia, a, Glasgow, il nome della regione Friuli Venezia Giulia e dell’Italia: i “puffi blu”, infatti, si sono distinti ancora una volta con la loro buona prestazione al torneo.

Nell’individuale, valevole per il circuito internazionale Fisft, Guido Cerullo si è fermato ai quarti di finale perdendo di misura (0-1) dopo una partita molto tirata con Bob Varney, top player inglese. Davide Chiapolino ha passato il girone cedendo poi agli ottavi.

Il risultato migliore, però, lo porta a casa il Presidente del club goriziano, Marco Pinausi. L’esperto giocatore nonché cittadino doc goriziano accede al tabellone “silver”, qui scala piano piano le posizioni fino ad imporsi in finale su un ostico avversario scozzese.

Nella competizione a squadre il Dlf Gorizia impone il proprio gioco sulle squadre provenienti da Inghilterra e Scozia: passa il girone a punteggio pieno vincendo tutte le partite in modo netto. I barrage per la semifinale sono invece amari, seppur per differenza reti (2-2 con Dundee) si torna a casa, di fatto senza aver mai perso. Ancora un ottima risultato, quindi, per l’esperta squadra friulana che da poco ha festeggiato l’apertura della nuovissima sede di San Giovanni al Natisone.