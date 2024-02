Il Tolmezzo Carnia cade in casa contro il Tricesimo

Il Tricesimo porta a casa i 3 punti contro il Tolmezzo Carnia.

Non sa più vincere il Tolmezzo Carnia che cade tra le mura amiche del “Fratelli Ermano” per la quarta volta in questa stagione, al termine di un match dalle mille emozioni con capovolgimenti di fronte continui, su un terreno di gioco “complicato” causa pioggia.

Il Tricesimo di mister Lizzi, a caccia di punti salvezza, ha avuto il merito iniziale di riuscire a passare per primo in vantaggio, dopo soli sei minuti, grazie ad un gran gol di Paoluzzi che da fuori area trova la parabola giusta per superare Cristofoli. Ma la reazione dei padroni di casa si vede subito attraverso alcune conclusioni di Gregorutti e si concretizza poco dopo la mezz’ora con il pareggio di Solari, servito in area da un millimetrico cross di Fabris, la conclusione del numero 7 carnico si infila in rete trovando la deviazione di Ponton che, anticipando l’arrivo di Motta, spinge la sfera nella propria porta. Passano pochi minuti e i rossoazzurri di Serini ribaltano la gara: Nagostinis in area si scontra con Ganzini e finisce a terra: in un primo momento l’arbitro assegna punizione al Tricesimo ma, richiamato dall’assistente Lendaro, cambia decisione ed assegna il penalty al Tolmezzo, poi trasformato freddamente da Gregorutti.

La ripresa regala ancora un vortice di ribaltamenti di fronte: dopo due minuti il Tricesimo riagguanta il pari con un colpo di testa di Specogna su traversone di Paoluzzi. Si ritorna sul 2 a 2. I carnici non ci stanno e tornano a farsi avanti con una conclusione di Nagostinis, al 13’ che in uno scambio rapido con Motta trova l’angolino alla sinistra di Ganzini per il 3 a 2. Gli ospiti non si fanno abbattere e continuano a premere fino a ritrovare il pareggio del 3 a 3, sempre con Specogna, su rigore concesso per un fallo in area su Paoluzzi.

Passano due minuti ed è ancora il Tricesimo ad andare in gol, cogliendo impreparata la difesa di casa, con la rete poi che si rivelerà della vittoria firmata Khayi, lanciato in ripartenza e abile a superare in velocità Rovere, infilando poi Cristofoli. I padroni di casa ci proveranno fino alla fine a ritrovare il pareggio ma l’ultima conclusione della speranza di Faleschini, finisce di pochissimo sul fondo.

In classifica ora il Tolmezzo Carnia è stato raggiunto al 4^ posto dal Tamai e sabato ci sarà un nuovo anticipo, stavolta in casa del San Luigi a Trieste.

Il tabellino.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 5^ GIORNATA gir. RITORNO



TOLMEZZO CARNIA – TRICESIMO 3-4

GOL: al 6’ Paoluzzi, al 36’ Solari, al 41’ Gregorutti (su rigore); nella ripresa al 2’ Specogna, al 13’ Nagostinis, al 23’ Specogna (su rigore), al 25’ Khayi.



TOLMEZZO CARNIA: Cristofoli, Nait, Cucchiaro (32’st Amadio), Micelli (14’st Gabriele Faleschini), Rovere, De Giudici, Solari, Fabris (38’st Picco), Motta, Gregorutti, Nagostinis (26’st Sabidussi); a disposizione Beltrame, Capellari, Coradazzi, Carew, Flora. Allenatore Mauro Serini.



TRICESIMO: Ganzini, Del Piero (34’st Nardini), Pretato (24’st Molinaro), Condolo, Pratolino, Ponton, Diallo, Brichese, Khayi, Paoluzzi, Specogna (38’st Fadini); a disposizione Tullio, Cargnello, Razza, Dessi, La Sorte, Del Riccio. Allenatore Mauro Lizzi.



ARBITRO: Da Pieve di Pordenone (Lendaro-Tomasi).

NOTE – Espulso De Giudici per doppia ammonizione al 44’st. Ammoniti Condolo, Micelli, Khayi, Sabidussi, Motta.

La sintesi.