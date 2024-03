Un supereroe insegna la sicurezza stradale ai ragazzi: arriva il fumetto Mister Go

La sicurezza stradale tramite un fumetto.

Un nuovo tutor per la sicurezza stradale affiancherà gli studenti delle scuole primarie della provincia di Gorizia: il suo nome è Mister GO ed è il supereroe del fumetto “La Strada della Sicurezza”, realizzato dall’Automobile Club Gorizia in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia.

Il fumetto è una delle azioni della campagna di comunicazione GO4Safety FVG, realizzata dall’Automobile Club Gorizia per conto dell’Assessorato alla sicurezza della Regione Friuli Venezia Giulia e finalizzata a promuovere una cultura della prudenza e del rispetto delle regole.

La Presidente dell’Automobile Club Gorizia, Cristina Pagliara, e l’assessore alle Autonomie locali, Funzione pubblica, Sicurezza e Immigrazione del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, hanno consegnato la prima copia del fumetto al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Mauro Pantanali, presso l’istituto Graziadio Isaia Ascoli. Altre 5.000 copie verranno distribuite gratuitamente alle scuole primarie in tutta la provincia.

I protagonisti del fumetto disegnato da Cesar Lo Monaco sono Mister Go e Lorenzo, un giovane studente che viene affiancato dal supereroe della sicurezza stradale nel percorso casa-scuola per l’apprendimento on the road delle regole basilari della mobilità responsabile: allacciare le cinture anche posteriori, aspettare che l’autobus riparta prima di attraversare, rendersi visibili in bici, fermarsi anche con il semaforo giallo, non usare il cellulare alla guida, aiutare chi è in difficoltà. Alla fine della giornata anche Lorenzo si trasforma in supereroe, diventando testimonial di sicurezza verso la famiglia e la propria cerchia di amici.

Con questo progetto l’Automobile Club Gorizia e la Regione Friuli Venezia Giulia sperimentano nuove forme di sensibilizzazione con messaggi e linguaggi alla portata anche dei più piccoli, a vantaggio di tutti.

“Presentiamo oggi il terzo episodio di un racconto a puntate – dichiara la Presidente Cristina Pagliara – che cambia linguaggio per portare a persone diverse un unico messaggio, quello dell’importanza del rispetto delle regole e della responsabilità individuale. Per mantenere una continuità narrativa, la campagna GO4Safety FVG ha infatti sempre lo stesso protagonista”.

“Siamo partiti con le immagini create con l’intelligenza artificiale per “vestire” gli autobus, per passare alle performance teatrali e ora al fumetto per i più piccoli – continua -. Nella nostra storia, MisterGo accompagna il piccolo Lorenzo in una giornata tipo e gli segnala i comportamenti virtuosi, evidenziando che per essere un supereroe della sicurezza stradale basta solo fare la cosa giusta. Crediamo che la forma narrativa del fumetto rappresenti uno strumento potente nell’educazione e possa stimolare l’approfondimento e la riflessione, bilanciando leggerezza e serietà”.

“La Regione Friuli Venezia Giulia si è impegnata per migliorare la sicurezza stradale – afferma l’assessore Pierpaolo Roberti – attraverso interventi mirati a coinvolgere in misura sempre maggiore i ragazzi e le ragazze delle scuole. Sono gli automobilisti e i motociclisti del futuro, ma da pedoni non sono esenti da regole e responsabilità, come i supereroi dei fumetti consegnati a Gorizia”.

“Sfogliando queste pagine – conclude l’assessore -, i più giovani capiranno che piccoli ma fondamentali accorgimenti come attendere il verde al semaforo, attraversare la strada con prudenza, allacciare la cintura di sicurezza sono gesti che possono salvare una vita. Si tratta di un’iniziativa educativa di concerto con ACI, che si inserisce nel più ampio quadro di eventi esteso a tutte le province della Regione e che risponde all’esigenza di avere una popolazione stradale sempre più consapevole dei rischi e delle regole che bisogna osservare quando ci si immette sulla strada”.