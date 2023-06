Incidente a Gradisca d’Isonzo.

Una persona è stata soccorsa nel pomeriggio di oggi per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Gradisca d’Isonzo lungo via Gorizia.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati per quanto di competenza i carabinieri della Compagnia di Gradisca d’Isonzo) il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina si è cappottata. Apparentemente nessun altro mezzo è stato coinvolto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza e Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Gradisca d’Isonzo e l’automedica proveniente da Gradisca d’Isonzo. Hanno attivato per quanto di competenza i vigili del fuoco.

La persona ferita per fortuna non era rimasta incastrata: è stata liberata dall’abitacolo e poi presa in carico dai sanitari che l’hanno trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia in codice giallo per la dinamica, ma comunque stabile, cosciente e non in pericolo di vita.