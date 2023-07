Shock acustico per Piero Pelù, annullato il concerto a Grado

A causa di problemi di salute che hanno colpito Piero Pelù, il calendario dell’11° edizione del Grado Festival – Ospiti d’Autore vede oggi alcuni importanti cambiamenti. Il concerto che lo avrebbe visto protagonista sulla Diga Nazario Sauro con i suoi Bandidos il prossimo 4 agosto, è annullato. Per chi avesse acquistato i biglietti sarà attivato il rimborso, possibile entro e non oltre fino il prossimo 10 agosto.

Il messaggio sui social di Piero Pelù

Le motivazioni dell’annullamento sono state comunicate dallo stesso artista sui suoi canali social.



“Ragazzaccc miei, non avrei mai voluto farvi questa comunicazione ma a questo punto è inevitabile. Durante una session di registrazione a Milano ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie. Questa cosa ha acutizzato gli acufeni coi quali già convivevo da molti anni rendendoli ora molto aggressivi e dopo vari controlli, fatti con i migliori otorini d’Italia, ho ricevuto l’unanime comunicazione che avrò bisogno di un riposo forzato per le mie orecchie di rocker, dunque, il tour “Estremo” di quest’estate 2023 dovrà essere rimandato di alcuni mesi. Sono giorni molto delicati per me che non ho mai rinunciato a nessun live, anche con le costole rotte dopo i miei stage diving, ma devo affrontare questa nuova realtà con lucidità. Attenzione, questo NON è a un addio alle scene ma solo un arrivederci al prima possibile e sappiate che approfitterò di questo “periodo speciale” per avanzare con la composizione e la produzione del nuovo album che mi sta già dando grandi emozioni. Ringrazio Friends and Partners, tutti i promoter locali e naturalmente le molte migliaia di voi che avevano già preso i biglietti per il tour.

Un ringraziamento ai Bandidos (Finaz, Luc Mitraglia, Black Dado e Mr.Vudu) per lo strepitoso lavoro musicale che stiamo facendo insieme!

Vi prometto che ci riabbracceremo prima possibile.

I love you ragazzaccc!!!

Due nuovi appuntamenti.

In sostituzione del mancato concerto di Piero Pelù saranno però due i nuovi prestigiosi appuntamenti che andranno ad arricchire il calendario del Grado Festival. Il prossimo 17 luglio a salire sulla Diga Nazario Sauro sarà nientemeno che Tony Hadley, icona della musica mondiale, già leader degli Spandau Ballet, voce fra le più amate della musica mondiale, che assieme a The Fabulous TH Band proporrà tutti i successi della sua straordinaria carriera. Le meravigliose colonne sonore dei film che hanno emozionato diverse generazioni saranno invece protagoniste del concerto del 5 agosto, che vedrà protagonista Andrea Morricone, fra i più importanti compositori italiani, figlio del M° Ennio, che trasporterà il pubblico attraverso un viaggio nella storia della musica da film. I biglietti per questi due nuovi spettacoli al Grado Festival – Ospiti d’Autore saranno in vendita su circuito Ticketone a partire dalle 10.

Tony Hadley.

Tony Hadley, una delle voci maschili più rinomate al mondo, dopo il tour celebrativo dei 40 anni di carriera, sold out in tutte le tappe italiane, torna con “Mad About You” un nuovo spettacolo assieme alla fedele The Fabulous TH Band. L’Italia è da sempre uno dei paesi più amati da Tony Hadley, un amore ricambiatissimo. Dopo varie collaborazioni con artisti italiani (con Caparezza in “Goodbye Malinconia”, con Nina Zilli in “The fair tales of New York”), nel 2019 è stato ospite al Festival Di Sanremo, accompagnando Arisa, in gara, nel brano “Mi sento bene”, e recentemente a Propaganda Live su La Sette, dove ha interpretato “Through the Barricades” e l’ultimo singolo “Obvious”.

Come solista, Tony ha tenuto concerti in tutto il mondo, sia con la sua band, che con gruppi swing, e con grandi orchestre. Nel 2005 si è guadagnato il premio Gold Badge dalla British Academy of Composers and Songwriters; nel 2007 ha convinto un grande gruppo di nuovi fan apparendo nel musical Chicago nel ruolo di Billy Flynn nei teatri del West End di New York. “Talking To The Moon”, il suo ultimo album da studio, datato 2018 (2019 per il mercato italiano) è stato album della settimana su Radio BBC2, e il primo singolo “Tonight Belongs To Us” Singolo della settimana. Nel 2021 è uscita “Obvious”, scritta con Mick Lister, anch’essa nella top playlist di BBC2. Da anni, Tony Hadley presenta lo show della domenica mattina della BBC3 Counties Radio. Nel dicembre del 2019 ha ricevuto l’onorificenza Queen’s New Year’s Honours List per il suo impegno benefico nei confronti del Shooting Star Children’s Hospice.

Il concerto di Andrea Morricone.

In “Le note dell’anima”, Andrea Morricone ci guiderà in un emozionante viaggio attraverso i più famosi temi musicali del cinema italiano, riproponendo anche i brani del padre, il celebre maestro Ennio Morricone. Ma non solo: durante il concerto, Andrea ci svelerà aneddoti sconosciuti al pubblico su Ennio e sulle sue collaborazioni con registi e attori, regalandoci un’esperienza indimenticabile. Uno spettacolo oltre un’ora e mezza per riascoltare le musiche di “Nuovo Cinema Paradiso”, “C’era una volta il West”, “C’era una volta in America”, “Mission”, “Il Buono il Brutto e il Cattivo”, “Giù la testa”, “The Untouchables”, “La leggenda del pianista sull’Oceano”, “Malena” e molto altro ancora.

L’11° edizione del Grado Festival – Ospiti d’Autore, organizzata da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Grado, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, prenderà il via il 10 luglio con l’atteso concerto della cantautrice britannica Joss Stone. Il programma completo su www.azalea.it .

La comunicazione ai fan di Piero Pelù sui suoi canali social: