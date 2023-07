Incendio nel condominio di Udine, sono 15 le persone senza casa

I danni dopo l’incendio del condominio di via Bariglaria a Udine.

Sono 15 le persone senza casa dopo l’incendio che ha devastato il condominio Ai Cedri di via Bariglaria a Udine. Alcune attività commerciali come la farmacia e il bar hanno riaperto le loro porte. Tuttavia, le conseguenze dell’incendio sono evidenti: l’autoscuola è inagibile, così come gli otto appartamenti raggiungibili dalla scala B.

I danni.

Il complesso residenziale, composto da una quarantina di appartamenti, ha subito gravi danni. La parte centrale del condominio è annerita dal fumo, e tutti i serramenti, compresi quelli del vano scala, sono distrutti. Anche l’autoscuola ha subito danni considerevoli e, a causa del rischio di ulteriori crolli, è attualmente chiusa. Il titolare ha trovato solidarietà da parte di altre autoscuole che hanno offerto spazi per le lezioni, consentendogli di continuare a lavorare. Nonostante le difficoltà, Bruni sta cercando di adattarsi alla situazione, con un ufficio temporaneo in un gazebo.

L’amministratore del condominio ha svolto i primi sopralluoghi operativi ed è stato impegnato ad ascoltare i condomini per poter avviare tempestivamente gli interventi necessari al ripristino delle parti comuni. I danni sono considerevoli, ma è ancora impossibile quantificarli con precisione.

Gli sfollati.

La priorità è ora la situazione delle quindici persone che improvvisamente si sono trovate senza casa. Alcuni hanno trovato temporaneamente ospitalità presso parenti, ma altri non hanno avuto questa possibilità e sono stati costretti a cercare rifugio in macchina. La domanda che tutti si pongono è quando potranno fare ritorno alle proprie abitazioni, dato che le scale sono inagibili.

Anche se al momento il Comune di Udine non dispone di alloggi per l’emergenza abitativa, le autorità locali stanno lavorando per trovare soluzioni alternative e offrire supporto alle persone colpite.