Delizie di pesce per tutte le tasche: a Grado apre La Gondola

A Grado apre la trattoria La Gondola.

Deliziosi primi piatti a base di pesce e pietanze caratteristiche del territorio faranno da padrone alla trattoria “La Gondola” di Grado. Ubicato in Via Marina, zona turistica della località balneare, il locale ha aperto le porte ai clienti lunedì 12 giugno grazie all’inaugurazione che ha visto partecipare centinaia di persone. Artefici di questa nuova avventura sono quattro soci che, forti delle loro pregresse esperienze in ambito della ristorazione, hanno deciso di unire le loro forze per creare qualcosa che potesse abbinare qualità e risparmio.

“Da molto tempo cercavamo un locale dove poter lavorare tutti assieme e finalmente in vista dell’estate si è presentata questa occasione” spiega Abdeljalil Soufiani, che per oltre dieci anni ha lavorato all’hotel “Patriarchi” di Aquileia. Decennale esperienza anche per il fratello Salah, che per vent’anni ha prestato servizio nel rinomato locale “Al cjastinars” di Villa Vicentina. Gli altri due soci, Moustafa e Aziz, rispettivamente fratello e cognato, seguono a ruota in quanto a passione ed esperienze.

“Puntiamo soprattutto a dare un servizio che mira alla qualità degli ingredienti, ma ad un costo ragionevole per quanto possibile nel contesto turistico”, prosegue Abdeljalil. “Oltre ai piatti tipici estivi del nostro territorio, abbiamo in previsione, in un prossimo futuro, di inserire nel menù anche piatti tipici marocchini, così da poter unire varie tradizioni culinarie“, conclude il titolare.