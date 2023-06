Cristiana Tonon insegnerà lingua e cultura italiana negli Stati Uniti.

La maniaghese Cristiana Tonon, 28 anni, laureata magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee all’Università di Udine, ha vinto una delle borse di studio messe a disposizione annualmente dal programma Fulbright a favore di scambi culturali internazionali con gli Stati Uniti. L’assegnazione le consentirà di vivere, da agosto di quest’anno fino a maggio 2024, un’esperienza sia di lavoro che di studio agli Hobart and William Smith Colleges di Geneva, nello Stato di New York. Per un intero anno accademico, infatti, insegnerà lingua e cultura italiana e approfondirà la conoscenza della cultura statunitense frequentando alcuni corsi nello stesso ateneo.

Cristiana Tonon – che all’Università di Udine ha conseguito, con il massimo dei voti, sia la laurea magistrale sia la triennale in Lingue e letterature straniere – a inizio giugno ha partecipato a Roma, alla Farnesina, all’incontro annuale organizzato dalla Commissione Fulbright. Nel corso dell’evento, a cui ha preso parte anche il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, i borsisti italiani attesi negli Stati Uniti hanno incontrato quelli statunitensi in procinto di terminare l’esperienza in Italia ed è stato celebrato il 75° anniversario della Commissione. La giornata si è poi conclusa con un ricevimento a Villa Taverna, residenza dell’Incaricato d’Affari ad interim presso l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia, Shawn Crowley.

La borsa di studio.

“Cristiana Tonon ha vinto una delle due borse Fulbright FLTA (Foreign Language Teacher Assistant) per cittadini italiani” spiega Maria Bortoluzzi, delegata alla Mobilità internazionale dei corsi di Lingue e Letterature straniere del Dipartimento di Lingue, letterature, comunicazione, formazione e società (Dill) dell’Università di Udine.

“L’esperienza lavorativa e di studio è unica e di alto profilo accademico. La Commissione Fulbright mantiene livelli di qualità estremamente elevati nella selezione dei/delle partecipanti alle varie azioni che promuove. Si tratta di un ente binazionale finanziato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America e dal Ministero degli Affari esteri italiano con lo scopo di favorire scambi accademici tra gli Stati Uniti e l’Italia. Congratulazioni alla dottoressa Tonon per questo straordinario traguardo; l’abbiamo già invitata a condividere la sua esperienza culturale, sociale e professionale con studentesse e studenti dell’Ateneo attraverso presentazioni online e in presenza. Auguri alla dottoressa Tonon per i suoi prossimi progetti”.