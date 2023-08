Cambio al vertice della Guardia di finanza di Latisana

Il Tenente Arcangelo Logrieco al comando della Guardia di finanza di Latisana.

Nei giorni scorsi il Tenente Arcangelo Logrieco, 28 anni, ha assunto il comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Latisana. L’Ufficiale subentra al Maggiore Paolo Sini, trasferito al Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Torino.

Il Tenente Logrieco, originario di Bitonto (BA), al termine del percorso di studi presso l’Accademia della Guardia di Finanza e l’Università di Bergamo, ha conseguito la laurea in giurisprudenza. Successivamente è stato assegnato al Gruppo della Guardia di Finanza di Frattamaggiore (NA), dove ha retto per tre anni il Nucleo Operativo ed è stato impegnato nei principali ambiti operativi del Corpo. A seguire, è giunto in provincia di Udine e, dal 4 agosto, è al comando della Compagnia di Latisana.