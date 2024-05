La mega festa dedicata agli anni 2000 sbarca a Lignano: ecco Teenage Dream

La grande festa di Teenage Dream sbarca a Lignano.

È “la festa di tutti”, il concerto che non c’era mai stato, se non nelle camerette, sotto la doccia, in macchina e con gli amici a fine serata: si chiama Teenage Dream ed è il più grande concerto party dedicato agli anni 2000 (che farà tappa a Lignano), che il 2000 lo vuole ripercorrere interamente, soprattutto attraverso le hit di Disney Channel che da più di vent’anni creano aggregazione e divertimento.

Teenage Dream è soprattutto una vera e propria festa con un live show che, oltre alle hit di Disney Channel, include le colonne sonore di High School Musical, Camp Rock, Hannah Montana, le canzoni degli One Direction e di tanti altri protagonisti di quegli anni, che hanno segnato almeno due generazioni di ragazze e ragazzi.

Virale sui social con oltre 10 milioni di visualizzazioni su Tik Tok e oltre 150 mila followers su Instagram, Teenage Dream è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima stagione live con oltre 100.000 biglietti venduti e nel nuovo tour farà cantare e ballare migliaia di persone nelle principali rassegne estive della penisola italiane: l’unica data in Friuli Venezia Giulia è fissata per l’1 agosto (inizio ore 21:00) all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Un’occasione per sentirsi se stessi, una serata per ritrovarsi con le amiche e gli amici, in cui si va a perdere la voce, magari con gli occhi lucidi di felicità.

I biglietti per il concerto sono già in vendita online su Ticketone.it, Ticketsms.it e nei punti vendita autorizzati. L’appuntamento dell’1 agosto sarà uno dei più importanti eventi per i giovani dell’intera estate in Friuli Venezia Giulia e sarà uno degli eventi di punta di “Nottinarena 2024”, la rassegna ideata da FVG Music Live e VignaPR, in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e PromoTurismoFVG, che annovera già nel suo programma i concerti di Paolo Nutini in programma il 24 giugno (già sold out da settimane) e dei Subsonica il 3 agosto (biglietti in vendita online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e nei punti vendita autorizzati).