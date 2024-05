L’incidente di un camion pieno di bombole di gas a San Daniele.

Incidente stradale, oggi 2 maggio, a San Daniele del Friuli dove l’autista di un camion di una ditta di Fontanafredda, che stava trasportando bombole di gas ad uso alimentare, ha perso il controllo del mezzo.

L’autocarro è uscito fuori strada e si è schiantato contro un albero perdendo il carico. Il conducente è uscito illeso dal veicolo e sul posto, in via delle Fornaci, sono arrivati i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco per assicurarsi che non ci fossero state perdite. Per consentire tutti gli accertamenti, la strada è rimasta percorribile a corsie ridotte per qualche tempo.