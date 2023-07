Nuovo panificio a Lignano.

Una storia lunga ben cinque generazioni quella della famiglia Zani, che dal 1847 si tramanda l’arte e la maestria della panificazione. Una realtà solida, che ha permesso ad Umberto Zani, 35 anni, figlio d’arte, di sbarcare anche in Piazza del Sole, a Lignano Pineta.

Lo storico panificio ha infatti altri tre punti vendita, due a Portogruaro (uno dei quali è anche laboratorio) e uno a Porto Santa Margherita, a Caorle. “Già dal periodo pre pandemico mi frullava in testa l’idea di aprire un punto vendita a Lignano, in quanto molti degli storici clienti di mio nonno avevano nostalgia dei nostri prodotti, soprattutto dei famosi krapfen” spiega il titolare.

Erano infatti gli anni ’60 quando il nonno rilevò un panificio, a Pineta, che diventò immediatamente punto di riferimento per la qualità dei prodotti. Quei krapfen, fatti con tanto amore, lasciarono un segno indelebile nelle papille gustative di chiunque avesse avuto modo di assaggiarli. “Ho voluto rendere omaggio a tutto l’amore con il quale mio nonno dava vita alle sue fantastiche creazioni, cercando di mantenere la tradizione, ma puntando anche all’evoluzione di quelli che sono i gusti dei clienti, in continua evoluzione”, prosegue Zani.

Il segreto di tanto successo pare infatti proprio essere il mix vincente di tradizione ed evoluzione. Pasticceria fresca, pizze, focacce, pane e tutta una vasta gamma di prodotti di produzione propria, come biscotti, grissini, brioches. “Sono alla costante ricerca di nuove formule e di nuovi accostamenti per restare sempre al passo con i tempi e garantire sempre una qualità all’avanguardia” confida il titolare. “Questo è un mestiere in continua evoluzione ed è fondamentale restare sempre aggiornati e proporre nuovi accostamenti che possano stupire, ma soprattutto confermare la storicità della nostra azienda“, conclude Zani.