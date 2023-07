Un furgone è andato a fuoco sulla A28.

Un furgone è andato a fuoco sullo svincolo autostradale della A28 a Fontanafredda, questo pomeriggio attorno alle 16. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone con due automezzi: i pompieri hanno provveduto a domare rapidamente le fiamme che nel frattempo avevano avvolto il veicolo e successivamente, utilizzando le attrezzature idrauliche in dotazione a liberare le portiere per le operazioni di bonifica all’interno del vano posteriore. Per poter effettuare tutte le operazioni in sicurezza è stato necessario interdire completamente lo svincolo autostradale della carreggiata sud al traffico.