Scontro frontale nella notte tra due auto a Lignano, cinque feriti

Lignano, scontro frontale nella notte.

Cinque persone sono state prese in carico dal personale medico infermieristico la notte tra venerdì e sabato per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Lignano Sabbiadoro, in viale delle Terme. Per cause in corso di accertamento da parte della forza pubblica si sono scontrate frontalmente due vetture.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di due ambulanze che hanno trasportato cinque persone rimaste ferite al Punto di primo intervento (Ppi) di Lignano Sabbiadoro per tutte le cure del caso.

Hanno attivato per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Per nessuna persona è stato necessario il ricovero in ospedale (tutti codici verdi).