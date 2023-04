Lo sport protagonista a Lignano, arriva il triathlon e la swimrun

Da sempre caratterizzata da una forte vocazione sportiva, con numerose attività all’aria aperta da sperimentare in una varietà di paesaggi, Lignano Sabbiadoro è la destinazione ideale per chi ama mettersi alla prova. In particolare, la città è indicata soprattutto per gli amanti degli sport ibridi, che coinvolgono i due elementi chiave del dna lignanese: terra e acqua.

Costellata da vaste aree verdi e bagnata su tre lati da acqua di varia natura – dalla marina dell’Adriatico alla salmastra della laguna fino alla dolce del fiume Tagliamento – la più grande destinazione balneare del Friuli Venezia Giulia è l’arena perfetta per le discipline atletiche che coinvolgono entrambi gli elementi, esattamente come nel “Lignano Multisport Weekend”.

In calendario da sabato 22 a domenica 23 aprile, la manifestazione è dedicata al Triathlon, che unisce nuoto, ciclismo e corsa, e allo Swimrun, disciplina nata nel 2002 in Svezia come combinazione di corsa alternata al nuoto, all’aperto e in acque libere, da svolgere a squadre con specifici dispositivi galleggianti. In Italia arriva nel 2012 con l’idea di collegare le città di Grado e Lignano Sabbiadoro, trasformandosi in Aquaticrunner, versione praticata individualmente senza ausili.

A cura dell’associazione sportiva Triathlon Lignano Sabbiadoro a Lignano Pineta, località immersa nel verde che riunisce spiagge, sport e divertimento. La location perfetta per ospitare gli highlander in arrivo sulla costa nord-orientale.

“L’edizione 2023 del Lignano Multisport Weekend arricchisce ancor di più il calendario degli eventi sportivi della nostra città – commenta Massimo Brini Consigliere con delega al Turismo del Comune di Lignano Sabbiadoro – . Saranno due giorni pienamente dedicati ad atleti che amano mettersi alla prova e superare i propri limiti. Dal canto suo la nostra città, culla per sportivi professionisti e amatoriali, potrà dimostrare ancora una volta tutta la calorosa ospitalità da sempre riservata al mondo dello sport”.

Il Triathlon Gold Sprint Memorial Renzo Ardito

La giornata di sabato prevede la partenza delle gare sprint femminili e maschili della 7° edizione del Triathlon Gold Sprint Memorial Renzo Ardito, storico imprenditore locale che contribuì al rilancio proprio di Lignano Pineta. La competizione vedrà gli atleti sfidarsi nella frazione di nuoto in un circuito a triangolo della lunghezza di 0,75 km, dalla diga in corrispondenza di Piazza Marcello D’Olivo, sulla spiaggia di Lignano Pineta. Si proseguirà con la sfida su due ruote, composta da tre giri di un circuito per un totale di 20 km. Infine l’ultima frazione, quella di corsa, si svilupperà per 5 km di corsa.

L’Amphibianman Swimrun Lignano

A suon di resistenza, gli sportivi potranno affrontare anche l’8° edizione dell’Amphibianman Swimrun Lignano, competizione valida come qualificazione per il mondiale IWC Aquaticrunner Italy 2023, ai nastri di partenza nella giornata di domenica dall’arenile di Lignano Pineta, in corrispondenza di Piazzale Marcello d’Olivo. La gara ha due specialità, la Super Sprint e la Short: nella prima i corridori si sfidano per 1,65 km di nuoto e 4,8 km di corsa, mentre nella seconda per 3,65 km di nuoto e 10 km di corsa.