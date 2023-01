Una vita di lotta e di passioni, Lignano perde il suo pittore e maratoneta

Lignano, scomparso all’età di 82 anni Giampaolo Gamba, pittore e maratoneta.

Ottantadue anni e una vita vissuta con forza e determinazione quella di Giampaolo Gamba. Padovano di nascita, approda nella cittadina balneare di Lignano Sabbiadoro poco più che ventenne, dove conoscerà Ghedi, l’amore della sua vita, dal quale nasceranno tre figli, Iasmin, Michele e David. La passione, motore che lo ha sempre portato ad eccellere nelle discipline nelle quali si cimentava, ha fatto sì che Giampaolo diventasse un punto di riferimento sia nel mondo dello sport sia nel mondo della pittura.

Oltre ai numerosi e apprezzati quadri in stile ‘naif’ infatti, ha ricevuto diversi riconoscimenti nel mondo dell’atletica, come nei campionati italiani ‘Indoor masters’ 2013-2014 ad Orvieto, Ancona e Modena, o ancora il campionato nazionale di atletica leggera a Cervia. Otto anni fa, fu ricevuto dall’allora sindaco di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto, dove gli venne consegnato “Lignan”, un edito della filologica friulana e un gagliardetto della città.

La forza di superare gli ostacoli della vita.

Fu inoltre premiato davanti a centinaia di ragazzi alla “Festa dello sport”, per dimostrare come lo spirito agonistico e la forza di volontà possano fare superare qualsiasi ostacolo nella vita. E di ostacoli Giampaolo ne aveva superati molti, sempre con tenacia, sempre a testa alta. Più di vent’anni fa gli venne diagnosticato un carcinoma alla gola e, nonostante le conseguenze della malattia, non si è mai arreso, tanto che, tre anni fa, decise di acquistare una piccola barchetta per andare a pescare in autonomia.

La pesca era un’altra grande passione, tanto da spingerlo a realizzare ed inventare la ‘rapala’, una particolare esca da pesca tutta artigianale. Un’artista, un uomo estroso, indubbiamente pragmatico, ma estremamente buono, socievole e sempre disponibile, come ricorda il figlio Michele: “Mio padre era l’essenza della passione, della forza di volontà, ha insegnato a noi figli e non solo, a non abbatterci mai davanti alle difficoltà della vita, i suoi insegnamenti resteranno impressi e saranno indelebili nei nostri cuori”.

Giampaolo Gamba era da metà novembre ricoverato all’ospedale di Latisana, per delle complicazioni insorte a livello polmonare. Nella mattinata di giovedì 5 gennaio il suo cuore ha cessato di battere al reparto “Hospice” dove, come ricorda il figlio, è stato accudito con professionalità ed estrema umanità. I funerali avranno luogo lunedì 9 gennaio alle ore 15 presso la chiesa di Lignano Pineta.