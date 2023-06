Furto a Marano Lagunare.

Forse una distrazione, forse pensava che pochi minuti non sarebbero stati pericolosi: invece, lasciare la porta di casa aperta è costato cara ad una signora 59enne di Marano Lagunare che ha subito un furto.

La donna ha denunciato oggi ai carabinieri di San Giorgio di Nogaro che sabato 17 giugno, ignoti hanno approfittato dell’ingresso accessibile e, una volta introdottisi in casa, hanno portato via tutti i gioielli in oro. Il bottino ammonta a circa 4mila euro.