Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 12 ottobre

Il meteo in Friuli.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia per lunedì 12 ottobre sarà caratterizzato da un inizio di giornata all’insegna delle nuvole, con possibili piogge e vento sostenuto, seguito da un rapido miglioramento che porterà il sole su gran parte della regione. Le temperature massime raggiungeranno i 21 gradi, mentre le minime saranno registrate in tarda serata.



Secondo le previsioni, durante la notte e nelle prime ore del mattino il cielo sarà prevalentemente coperto, con la possibilità di alcune precipitazioni, soprattutto lungo la costa. A rendere più movimentate le condizioni meteorologiche sarà la Bora, che soffierà sostenuta sul litorale e moderata in pianura.



La situazione è destinata a cambiare rapidamente nel corso della mattinata. Il miglioramento inizierà dalle zone montane, per poi estendersi progressivamente alla pianura e alla costa, dove le nubi lasceranno spazio a schiarite sempre più ampie. Nel pomeriggio il cielo sarà generalmente poco nuvoloso su tutto il Friuli Venezia Giulia, con condizioni più stabili rispetto alle prime ore del giorno. La Bora continuerà a soffiare con intensità moderata sulla costa, mentre risulterà più debole nelle zone di pianura.

Sul fronte delle temperature, in pianura le minime saranno comprese tra 12 e 14 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 18 e 21 gradi. Lungo la costa i valori minimi si attesteranno tra 14 e 16 gradi, con massime anche in questo caso comprese tra 18 e 21 gradi.